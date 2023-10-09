罗马尼亚列伊兑to Swedish kronor

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罗马尼亚列伊/瑞典克朗汇率
1 RON2.33402 SEK
5 RON11.67010 SEK
10 RON23.34020 SEK
20 RON46.68040 SEK
50 RON116.70100 SEK
100 RON233.40200 SEK
250 RON583.50500 SEK
500 RON1167.01000 SEK
1000 RON2334.02000 SEK
2000 RON4668.04000 SEK
5000 RON11670.10000 SEK
10000 RON23340.20000 SEK
瑞典克朗/罗马尼亚列伊汇率
1 SEK0.42845 RON
5 SEK2.14223 RON
10 SEK4.28445 RON
20 SEK8.56890 RON
50 SEK21.42225 RON
100 SEK42.84450 RON
250 SEK107.11125 RON
500 SEK214.22250 RON
1000 SEK428.44500 RON
2000 SEK856.89000 RON
5000 SEK2142.22500 RON
10000 SEK4284.45000 RON