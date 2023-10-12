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1GBP1.156611.21875101.4651.66781.927791.1060621.8822
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瑞典克朗/罗马尼亚列伊汇率
1 SEK0.42867 RON
5 SEK2.14335 RON
10 SEK4.28670 RON
20 SEK8.57340 RON
50 SEK21.43350 RON
100 SEK42.86700 RON
250 SEK107.16750 RON
500 SEK214.33500 RON
1000 SEK428.67000 RON
2000 SEK857.34000 RON
5000 SEK2143.35000 RON
10000 SEK4286.70000 RON
罗马尼亚列伊/瑞典克朗汇率
1 RON2.33280 SEK
5 RON11.66400 SEK
10 RON23.32800 SEK
20 RON46.65600 SEK
50 RON116.64000 SEK
100 RON233.28000 SEK
250 RON583.20000 SEK
500 RON1166.40000 SEK
1000 RON2332.80000 SEK
2000 RON4665.60000 SEK
5000 RON11664.00000 SEK
10000 RON23328.00000 SEK