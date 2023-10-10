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土耳其里拉/瑞典克朗汇率
1 TRY0.39524 SEK
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20 TRY7.90476 SEK
50 TRY19.76190 SEK
100 TRY39.52380 SEK
250 TRY98.80950 SEK
500 TRY197.61900 SEK
1000 TRY395.23800 SEK
2000 TRY790.47600 SEK
5000 TRY1976.19000 SEK
10000 TRY3952.38000 SEK
瑞典克朗/土耳其里拉汇率
1 SEK2.53012 TRY
5 SEK12.65060 TRY
10 SEK25.30120 TRY
20 SEK50.60240 TRY
50 SEK126.50600 TRY
100 SEK253.01200 TRY
250 SEK632.53000 TRY
500 SEK1265.06000 TRY
1000 SEK2530.12000 TRY
2000 SEK5060.24000 TRY
5000 SEK12650.60000 TRY
10000 SEK25301.20000 TRY