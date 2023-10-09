罗马尼亚列伊兑到格鲁吉亚拉里

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1090422.2939
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plane
罗马尼亚列伊/格鲁吉亚拉里汇率
1 RON0.56737 GEL
5 RON2.83686 GEL
10 RON5.67372 GEL
20 RON11.34744 GEL
50 RON28.36860 GEL
100 RON56.73720 GEL
250 RON141.84300 GEL
500 RON283.68600 GEL
1000 RON567.37200 GEL
2000 RON1134.74400 GEL
5000 RON2836.86000 GEL
10000 RON5673.72000 GEL
格鲁吉亚拉里/罗马尼亚列伊汇率
1 GEL1.76251 RON
5 GEL8.81255 RON
10 GEL17.62510 RON
20 GEL35.25020 RON
50 GEL88.12550 RON
100 GEL176.25100 RON
250 GEL440.62750 RON
500 GEL881.25500 RON
1000 GEL1762.51000 RON
2000 GEL3525.02000 RON
5000 GEL8812.55000 RON
10000 GEL17625.10000 RON