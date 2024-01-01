bin ZMW'den Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ZMW → UAH çevirin

1.000 zmw
1.578,65 uah

1,000ZK ZMW = 1,579₴ UAH

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,65331,6719
Düşük1,54851,4350
Ortalama1,59171,5539
Değişim-4.52%8.84%
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1 ZMW → UAH istatistikleri

ZMW → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6533, en düşük 1,5485 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5917 oldu. ZMW → UAH kurundaki değişiklik -4.52 değerindeydi.

ZMW → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6719, en düşük 1,4350 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5539 oldu. ZMW → UAH kurundaki değişiklik 8.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Ukrayna Grivnası
1 ZMW1,57865 UAH
5 ZMW7,89325 UAH
10 ZMW15,78650 UAH
20 ZMW31,57300 UAH
50 ZMW78,93250 UAH
100 ZMW157,86500 UAH
250 ZMW394,66250 UAH
500 ZMW789,32500 UAH
1000 ZMW1.578,65000 UAH
2000 ZMW3.157,30000 UAH
5000 ZMW7.893,25000 UAH
10000 ZMW15.786,50000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / ZMW
1 UAH0,63345 ZMW
5 UAH3,16726 ZMW
10 UAH6,33452 ZMW
20 UAH12,66904 ZMW
50 UAH31,67260 ZMW
100 UAH63,34520 ZMW
250 UAH158,36300 ZMW
500 UAH316,72600 ZMW
1000 UAH633,45200 ZMW
2000 UAH1.266,90400 ZMW
5000 UAH3.167,26000 ZMW
10000 UAH6.334,52000 ZMW