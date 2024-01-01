5 ZMW'den Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile ZMW → TZS çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
|1 ZMW → TZS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|108,3770
|109,2310
|Düşük
|101,0350
|94,5147
|Ortalama
|104,1051
|101,4642
|Değişim
|-4.25%
|8.51%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZMW → TZS istatistikleri
ZMW → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 108,3770, en düşük 101,0350 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 104,1051 oldu. ZMW → TZS kurundaki değişiklik -4.25 değerindeydi.
ZMW → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 109,2310, en düşük 94,5147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 101,4642 oldu. ZMW → TZS kurundaki değişiklik 8.51 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
ZMW'den Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları ZMW / Tanzanya Şilini
|1 ZMW
|103,77500 TZS
|5 ZMW
|518,87500 TZS
|10 ZMW
|1.037,75000 TZS
|20 ZMW
|2.075,50000 TZS
|50 ZMW
|5.188,75000 TZS
|100 ZMW
|10.377,50000 TZS
|250 ZMW
|25.943,75000 TZS
|500 ZMW
|51.887,50000 TZS
|1000 ZMW
|103.775,00000 TZS
|2000 ZMW
|207.550,00000 TZS
|5000 ZMW
|518.875,00000 TZS
|10000 ZMW
|1.037.750,00000 TZS