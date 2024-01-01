10 ZMW'den Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile ZMW → TZS çevirin

10 zmw
1.037,75 tzs

1,000ZK ZMW = 103,8tzs TZS

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek108,3770109,2310
Düşük101,035094,5147
Ortalama104,1051101,4642
Değişim-4.25%8.51%
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1 ZMW → TZS istatistikleri

ZMW → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 108,3770, en düşük 101,0350 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 104,1051 oldu. ZMW → TZS kurundaki değişiklik -4.25 değerindeydi.

ZMW → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 109,2310, en düşük 94,5147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 101,4642 oldu. ZMW → TZS kurundaki değişiklik 8.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Tanzanya Şilini
1 ZMW103,77500 TZS
5 ZMW518,87500 TZS
10 ZMW1.037,75000 TZS
20 ZMW2.075,50000 TZS
50 ZMW5.188,75000 TZS
100 ZMW10.377,50000 TZS
250 ZMW25.943,75000 TZS
500 ZMW51.887,50000 TZS
1000 ZMW103.775,00000 TZS
2000 ZMW207.550,00000 TZS
5000 ZMW518.875,00000 TZS
10000 ZMW1.037.750,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / ZMW
1 TZS0,00964 ZMW
5 TZS0,04818 ZMW
10 TZS0,09636 ZMW
20 TZS0,19272 ZMW
50 TZS0,48181 ZMW
100 TZS0,96362 ZMW
250 TZS2,40905 ZMW
500 TZS4,81810 ZMW
1000 TZS9,63621 ZMW
2000 TZS19,27242 ZMW
5000 TZS48,18105 ZMW
10000 TZS96,36210 ZMW