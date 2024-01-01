500 ZMW'den Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile ZMW → GEL çevirin

500 zmw
52,30 gel

1,000ZK ZMW = 0,1046₾ GEL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11340,1159
Düşük0,10200,0975
Ortalama0,10620,1067
Değişim-7.78%5.56%
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1 ZMW → GEL istatistikleri

ZMW → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1134, en düşük 0,1020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1062 oldu. ZMW → GEL kurundaki değişiklik -7.78 değerindeydi.

ZMW → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1159, en düşük 0,0975 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1067 oldu. ZMW → GEL kurundaki değişiklik 5.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Gürcistan Larisi
1 ZMW0,10460 GEL
5 ZMW0,52300 GEL
10 ZMW1,04600 GEL
20 ZMW2,09200 GEL
50 ZMW5,23000 GEL
100 ZMW10,46000 GEL
250 ZMW26,15000 GEL
500 ZMW52,30000 GEL
1000 ZMW104,60000 GEL
2000 ZMW209,20000 GEL
5000 ZMW523,00000 GEL
10000 ZMW1.046,00000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / ZMW
1 GEL9,56022 ZMW
5 GEL47,80110 ZMW
10 GEL95,60220 ZMW
20 GEL191,20440 ZMW
50 GEL478,01100 ZMW
100 GEL956,02200 ZMW
250 GEL2.390,05500 ZMW
500 GEL4.780,11000 ZMW
1000 GEL9.560,22000 ZMW
2000 GEL19.120,44000 ZMW
5000 GEL47.801,10000 ZMW
10000 GEL95.602,20000 ZMW