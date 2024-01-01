10 bin Gürcistan larisinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile GEL → ZMW çevirin

10.000 gel
93.509,90 zmw

1,000 GEL = 9,351 ZMW

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / ZMW
1 GEL9,35099 ZMW
5 GEL46,75495 ZMW
10 GEL93,50990 ZMW
20 GEL187,01980 ZMW
50 GEL467,54950 ZMW
100 GEL935,09900 ZMW
250 GEL2.337,74750 ZMW
500 GEL4.675,49500 ZMW
1000 GEL9.350,99000 ZMW
2000 GEL18.701,98000 ZMW
5000 GEL46.754,95000 ZMW
10000 GEL93.509,90000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Gürcistan Larisi
1 ZMW0,10694 GEL
5 ZMW0,53471 GEL
10 ZMW1,06941 GEL
20 ZMW2,13882 GEL
50 ZMW5,34705 GEL
100 ZMW10,69410 GEL
250 ZMW26,73525 GEL
500 ZMW53,47050 GEL
1000 ZMW106,94100 GEL
2000 ZMW213,88200 GEL
5000 ZMW534,70500 GEL
10000 ZMW1.069,41000 GEL