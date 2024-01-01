10 bin Güney Afrika randından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile ZAR → OMR çevirin

10.000 zar
210,549 omr

1,000R ZAR = 0,02105ر.ع. OMR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02140,0215
Düşük0,02090,0203
Ortalama0,02110,0210
Değişim-0.11%1.44%
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1 ZAR → OMR istatistikleri

ZAR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0209 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0211 oldu. ZAR → OMR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

ZAR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0215, en düşük 0,0203 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0210 oldu. ZAR → OMR kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Umman Riyali
1 ZAR0,02105 OMR
5 ZAR0,10527 OMR
10 ZAR0,21055 OMR
20 ZAR0,42110 OMR
50 ZAR1,05275 OMR
100 ZAR2,10549 OMR
250 ZAR5,26373 OMR
500 ZAR10,52745 OMR
1000 ZAR21,05490 OMR
2000 ZAR42,10980 OMR
5000 ZAR105,27450 OMR
10000 ZAR210,54900 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Güney Afrika Randı
1 OMR47,49490 ZAR
5 OMR237,47450 ZAR
10 OMR474,94900 ZAR
20 OMR949,89800 ZAR
50 OMR2.374,74500 ZAR
100 OMR4.749,49000 ZAR
250 OMR11.873,72500 ZAR
500 OMR23.747,45000 ZAR
1000 OMR47.494,90000 ZAR
2000 OMR94.989,80000 ZAR
5000 OMR237.474,50000 ZAR
10000 OMR474.949,00000 ZAR