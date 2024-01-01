500 Güney Afrika randından Umman riyaline
Reel döviz kuru ile ZAR → OMR çevirin
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|1 ZAR → OMR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0214
|0,0215
|Düşük
|0,0209
|0,0203
|Ortalama
|0,0211
|0,0210
|Değişim
|-0.11%
|1.44%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → OMR istatistikleri
ZAR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0209 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0211 oldu. ZAR → OMR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.
ZAR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0215, en düşük 0,0203 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0210 oldu. ZAR → OMR kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Umman Riyali / Güney Afrika Randı
|1 OMR
|47,49490 ZAR
|5 OMR
|237,47450 ZAR
|10 OMR
|474,94900 ZAR
|20 OMR
|949,89800 ZAR
|50 OMR
|2.374,74500 ZAR
|100 OMR
|4.749,49000 ZAR
|250 OMR
|11.873,72500 ZAR
|500 OMR
|23.747,45000 ZAR
|1000 OMR
|47.494,90000 ZAR
|2000 OMR
|94.989,80000 ZAR
|5000 OMR
|237.474,50000 ZAR
|10000 OMR
|474.949,00000 ZAR