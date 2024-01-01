bin İsviçre frangından Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile XPF → TMT çevirin
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|1 XPF → TMT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0320
|0,0320
|Düşük
|0,0315
|0,0314
|Ortalama
|0,0318
|0,0317
|Değişim
|1.11%
|1.22%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XPF → TMT istatistikleri
XPF → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0320, en düşük 0,0315 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0318 oldu. XPF → TMT kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.
XPF → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0320, en düşük 0,0314 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0317 oldu. XPF → TMT kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsviçre frangından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / CFP Frangı
|1 TMT
|31,39110 XPF
|5 TMT
|156,95550 XPF
|10 TMT
|313,91100 XPF
|20 TMT
|627,82200 XPF
|50 TMT
|1.569,55500 XPF
|100 TMT
|3.139,11000 XPF
|250 TMT
|7.847,77500 XPF
|500 TMT
|15.695,55000 XPF
|1000 TMT
|31.391,10000 XPF
|2000 TMT
|62.782,20000 XPF
|5000 TMT
|156.955,50000 XPF
|10000 TMT
|313.911,00000 XPF