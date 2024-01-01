5.000 İsviçre frangından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile XPF → TMT çevirin

5.000 xpf
159,28 tmt

1,000₣ XPF = 0,03186T TMT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TMT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03200,0320
Düşük0,03150,0314
Ortalama0,03180,0317
Değişim1.11%1.22%
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1 XPF → TMT istatistikleri

XPF → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0320, en düşük 0,0315 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0318 oldu. XPF → TMT kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0320, en düşük 0,0314 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0317 oldu. XPF → TMT kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Türkmenistan Manatı
1 XPF0,03186 TMT
5 XPF0,15928 TMT
10 XPF0,31856 TMT
20 XPF0,63712 TMT
50 XPF1,59280 TMT
100 XPF3,18561 TMT
250 XPF7,96402 TMT
500 XPF15,92805 TMT
1000 XPF31,85610 TMT
2000 XPF63,71220 TMT
5000 XPF159,28050 TMT
10000 XPF318,56100 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / CFP Frangı
1 TMT31,39110 XPF
5 TMT156,95550 XPF
10 TMT313,91100 XPF
20 TMT627,82200 XPF
50 TMT1.569,55500 XPF
100 TMT3.139,11000 XPF
250 TMT7.847,77500 XPF
500 TMT15.695,55000 XPF
1000 TMT31.391,10000 XPF
2000 TMT62.782,20000 XPF
5000 TMT156.955,50000 XPF
10000 TMT313.911,00000 XPF