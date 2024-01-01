50 İsviçre frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → JOD çevirin

50 xpf
0,323 jod

1,000₣ XPF = 0,006451JD JOD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00650,0065
Düşük0,00640,0064
Ortalama0,00640,0064
Değişim1.09%1.22%
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1 XPF → JOD istatistikleri

XPF → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0065, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. XPF → JOD kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

XPF → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0065, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0064 oldu. XPF → JOD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Ürdün Dinarı
1 XPF0,00645 JOD
5 XPF0,03225 JOD
10 XPF0,06451 JOD
20 XPF0,12902 JOD
50 XPF0,32254 JOD
100 XPF0,64509 JOD
250 XPF1,61272 JOD
500 XPF3,22543 JOD
1000 XPF6,45086 JOD
2000 XPF12,90172 JOD
5000 XPF32,25430 JOD
10000 XPF64,50860 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / CFP Frangı
1 JOD155,01800 XPF
5 JOD775,09000 XPF
10 JOD1.550,18000 XPF
20 JOD3.100,36000 XPF
50 JOD7.750,90000 XPF
100 JOD15.501,80000 XPF
250 JOD38.754,50000 XPF
500 JOD77.509,00000 XPF
1000 JOD155.018,00000 XPF
2000 JOD310.036,00000 XPF
5000 JOD775.090,00000 XPF
10000 JOD1.550.180,00000 XPF