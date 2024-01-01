bin İsviçre frangından Macar forintine

Reel döviz kuru ile XPF → HUF çevirin

1.000 xpf
3.319 huf

1,000₣ XPF = 3,319Ft HUF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,31943,3579
Düşük3,26493,2097
Ortalama3,28453,2790
Değişim0.71%1.95%
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1 XPF → HUF istatistikleri

XPF → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3194, en düşük 3,2649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2845 oldu. XPF → HUF kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

XPF → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3579, en düşük 3,2097 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2790 oldu. XPF → HUF kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Macar Forinti
1 XPF3,31941 HUF
5 XPF16,59705 HUF
10 XPF33,19410 HUF
20 XPF66,38820 HUF
50 XPF165,97050 HUF
100 XPF331,94100 HUF
250 XPF829,85250 HUF
500 XPF1.659,70500 HUF
1000 XPF3.319,41000 HUF
2000 XPF6.638,82000 HUF
5000 XPF16.597,05000 HUF
10000 XPF33.194,10000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / CFP Frangı
2000 HUF602,51800 XPF
5000 HUF1.506,29500 XPF
10000 HUF3.012,59000 XPF
15000 HUF4.518,88500 XPF
20000 HUF6.025,18000 XPF
30000 HUF9.037,77000 XPF
40000 HUF12.050,36000 XPF
50000 HUF15.062,95000 XPF
60000 HUF18.075,54000 XPF
100000 HUF30.125,90000 XPF
150000 HUF45.188,85000 XPF
200000 HUF60.251,80000 XPF