150000 Macar forintinden CFP frangına
Reel döviz kuru ile HUF → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / CFP Frangı
|2000 HUF
|613.60200 XPF
|5000 HUF
|1534.00500 XPF
|10000 HUF
|3068.01000 XPF
|15000 HUF
|4602.01500 XPF
|20000 HUF
|6136.02000 XPF
|30000 HUF
|9204.03000 XPF
|40000 HUF
|12272.04000 XPF
|50000 HUF
|15340.05000 XPF
|60000 HUF
|18408.06000 XPF
|100000 HUF
|30680.10000 XPF
|150000 HUF
|46020.15000 XPF
|200000 HUF
|61360.20000 XPF