bin İsviçre frangından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile XPF → GEL çevirin

1.000 xpf
24,67 gel

1,000₣ XPF = 0,02467₾ GEL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02510,0260
Düşük0,02460,0240
Ortalama0,02470,0250
Değişim-1.90%2.43%
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1 XPF → GEL istatistikleri

XPF → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0251, en düşük 0,0246 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0247 oldu. XPF → GEL kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

XPF → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0260, en düşük 0,0240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0250 oldu. XPF → GEL kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Gürcistan Larisi
1 XPF0,02467 GEL
5 XPF0,12333 GEL
10 XPF0,24666 GEL
20 XPF0,49331 GEL
50 XPF1,23329 GEL
100 XPF2,46657 GEL
250 XPF6,16642 GEL
500 XPF12,33285 GEL
1000 XPF24,66570 GEL
2000 XPF49,33140 GEL
5000 XPF123,32850 GEL
10000 XPF246,65700 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / CFP Frangı
1 GEL40,54210 XPF
5 GEL202,71050 XPF
10 GEL405,42100 XPF
20 GEL810,84200 XPF
50 GEL2.027,10500 XPF
100 GEL4.054,21000 XPF
250 GEL10.135,52500 XPF
500 GEL20.271,05000 XPF
1000 GEL40.542,10000 XPF
2000 GEL81.084,20000 XPF
5000 GEL202.710,50000 XPF
10000 GEL405.421,00000 XPF