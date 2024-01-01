250 İsviçre frangından Euroya

Reel döviz kuru ile XPF → EUR çevirin

1,000₣ XPF = 0,008392€ EUR

13:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 XPF → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00850,0085
Düşük0,00830,0083
Ortalama0,00840,0084
Değişim-0.03%1.04%
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1 XPF → EUR istatistikleri

XPF → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0083 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0084 oldu. XPF → EUR kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

XPF → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0083 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0084 oldu. XPF → EUR kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0480,94684,4160,7911,5381,402
1 SGD0,747113,480,70663,0460,591,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6770,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41619,087189,2740,8361,6271,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Euro
1 XPF0,00839 EUR
5 XPF0,04196 EUR
10 XPF0,08392 EUR
20 XPF0,16784 EUR
50 XPF0,41959 EUR
100 XPF0,83919 EUR
250 XPF2,09797 EUR
500 XPF4,19595 EUR
1000 XPF8,39189 EUR
2000 XPF16,78378 EUR
5000 XPF41,95945 EUR
10000 XPF83,91890 EUR
Çevrim kurları Euro / CFP Frangı
1 EUR119,16300 XPF
5 EUR595,81500 XPF
10 EUR1.191,63000 XPF
20 EUR2.383,26000 XPF
50 EUR5.958,15000 XPF
100 EUR11.916,30000 XPF
250 EUR29.790,75000 XPF
500 EUR59.581,50000 XPF
1000 EUR119.163,00000 XPF
2000 EUR238.326,00000 XPF
5000 EUR595.815,00000 XPF
10000 EUR1.191.630,00000 XPF