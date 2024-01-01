1 İsviçre frangından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile XPF → CZK çevirin

1 xpf
0,21 czk

1,000₣ XPF = 0,2113Kč CZK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21360,2136
Düşük0,20940,2051
Ortalama0,21170,2091
Değişim0.76%0.92%
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1 XPF → CZK istatistikleri

XPF → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2136, en düşük 0,2094 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2117 oldu. XPF → CZK kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

XPF → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2136, en düşük 0,2051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2091 oldu. XPF → CZK kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 XPF0,21132 CZK
5 XPF1,05662 CZK
10 XPF2,11324 CZK
20 XPF4,22648 CZK
50 XPF10,56620 CZK
100 XPF21,13240 CZK
250 XPF52,83100 CZK
500 XPF105,66200 CZK
1000 XPF211,32400 CZK
2000 XPF422,64800 CZK
5000 XPF1.056,62000 CZK
10000 XPF2.113,24000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / CFP Frangı
1 CZK4,73206 XPF
5 CZK23,66030 XPF
10 CZK47,32060 XPF
20 CZK94,64120 XPF
50 CZK236,60300 XPF
100 CZK473,20600 XPF
250 CZK1.183,01500 XPF
500 CZK2.366,03000 XPF
1000 CZK4.732,06000 XPF
2000 CZK9.464,12000 XPF
5000 CZK23.660,30000 XPF
10000 CZK47.320,60000 XPF