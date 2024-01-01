CFA Frangı BEAC'den CFP frangına

Reel döviz kuru ile XAF → XPF çevirin

1.000 xaf
182 xpf

1.00000 XAF = 0.18237 XPF

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855071.0762589.33361.451111.652840.94802518.3588
1 GBP1.1694911.2587104.4781.697111.933041.1087121.471
1 USD0.929150.79447183.00451.34831.535740.8808517.0581
1 INR0.0111940.009571410.012047510.01624370.01850190.01061210.205508

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CFA Frangı BEAC'den CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / CFP Frangı
1 XAF0.18237 XPF
5 XAF0.91187 XPF
10 XAF1.82373 XPF
20 XAF3.64746 XPF
50 XAF9.11865 XPF
100 XAF18.23730 XPF
250 XAF45.59325 XPF
500 XAF91.18650 XPF
1000 XAF182.37300 XPF
2000 XAF364.74600 XPF
5000 XAF911.86500 XPF
10000 XAF1823.73000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 XPF5.48326 XAF
5 XPF27.41630 XAF
10 XPF54.83260 XAF
20 XPF109.66520 XAF
50 XPF274.16300 XAF
100 XPF548.32600 XAF
250 XPF1370.81500 XAF
500 XPF2741.63000 XAF
1000 XPF5483.26000 XAF
2000 XPF10966.52000 XAF
5000 XPF27416.30000 XAF
10000 XPF54832.60000 XAF