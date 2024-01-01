Samoa talasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile WST → TRY çevirin

1.000 wst
11.290,40 try

1.00000 WST = 11.29040 TRY

01:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0765589.35451.450921.652540.9479518.3593
1 GBP1.1693411.25885104.4861.696621.932381.1084721.4682
1 USD0.92890.794376183.00081.347751.535040.8805517.0538
1 INR0.01119140.00957070.012048110.01623780.01849420.01060890.205465

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Samoa talasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Türk Lirası
1 WST11.29040 TRY
5 WST56.45200 TRY
10 WST112.90400 TRY
20 WST225.80800 TRY
50 WST564.52000 TRY
100 WST1129.04000 TRY
250 WST2822.60000 TRY
500 WST5645.20000 TRY
1000 WST11290.40000 TRY
2000 WST22580.80000 TRY
5000 WST56452.00000 TRY
10000 WST112904.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Samoa Talası
1 TRY0.08857 WST
5 TRY0.44285 WST
10 TRY0.88570 WST
20 TRY1.77141 WST
50 TRY4.42852 WST
100 TRY8.85705 WST
250 TRY22.14262 WST
500 TRY44.28525 WST
1000 TRY88.57050 WST
2000 TRY177.14100 WST
5000 TRY442.85250 WST
10000 TRY885.70500 WST