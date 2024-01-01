Samoa talasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile WST → NPR çevirin

1.000 wst
48.702,80 npr

1.00000 WST = 48.70280 NPR

01:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0764589.35031.450951.652770.94790518.3594
1 GBP1.1693611.25875104.4821.696671.932671.1084421.4686
1 USD0.9290.794439183.00461.34791.535390.8806517.0555
1 INR0.01119190.009571020.012047510.01623890.01849770.01060970.205477

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Samoa talasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

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WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Nepal Rupisi
1 WST48.70280 NPR
5 WST243.51400 NPR
10 WST487.02800 NPR
20 WST974.05600 NPR
50 WST2435.14000 NPR
100 WST4870.28000 NPR
250 WST12175.70000 NPR
500 WST24351.40000 NPR
1000 WST48702.80000 NPR
2000 WST97405.60000 NPR
5000 WST243514.00000 NPR
10000 WST487028.00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Samoa Talası
1 NPR0.02053 WST
5 NPR0.10266 WST
10 NPR0.20533 WST
20 NPR0.41065 WST
50 NPR1.02663 WST
100 NPR2.05327 WST
250 NPR5.13318 WST
500 NPR10.26635 WST
1000 NPR20.53270 WST
2000 NPR41.06540 WST
5000 NPR102.66350 WST
10000 NPR205.32700 WST