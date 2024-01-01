50 Samoa talasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile WST → NPR çevirin

1,000WS$ WST = 49,31₨ NPR

05:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 WST → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek49,897250,1155
Düşük48,574248,5742
Ortalama49,411049,5921
Değişim0.20%-0.10%
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1 WST → NPR istatistikleri

WST → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 49,8972, en düşük 48,5742 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 49,4110 oldu. WST → NPR kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

WST → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,1155, en düşük 48,5742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,5921 oldu. WST → NPR kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9661,4020,78984,4091,34
1 EUR1,05811,62819,0161,4840,83689,3431,418
1 AUD0,650,614111,6840,9120,51354,8950,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Nepal Rupisi
1 WST49,31200 NPR
5 WST246,56000 NPR
10 WST493,12000 NPR
20 WST986,24000 NPR
50 WST2.465,60000 NPR
100 WST4.931,20000 NPR
250 WST12.328,00000 NPR
500 WST24.656,00000 NPR
1000 WST49.312,00000 NPR
2000 WST98.624,00000 NPR
5000 WST246.560,00000 NPR
10000 WST493.120,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Samoa Talası
1 NPR0,02028 WST
5 NPR0,10139 WST
10 NPR0,20279 WST
20 NPR0,40558 WST
50 NPR1,01395 WST
100 NPR2,02790 WST
250 NPR5,06975 WST
500 NPR10,13950 WST
1000 NPR20,27900 WST
2000 NPR40,55800 WST
5000 NPR101,39500 WST
10000 NPR202,79000 WST