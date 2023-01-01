1 Vanuatu vatusundan Japon yenine
Reel döviz kuru ile VUV → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Vanuatu Vatusu
|100 JPY
|81.60260 VUV
|1000 JPY
|816.02600 VUV
|1500 JPY
|1224.03900 VUV
|2000 JPY
|1632.05200 VUV
|3000 JPY
|2448.07800 VUV
|5000 JPY
|4080.13000 VUV
|5400 JPY
|4406.54040 VUV
|10000 JPY
|8160.26000 VUV
|15000 JPY
|12240.39000 VUV
|20000 JPY
|16320.52000 VUV
|25000 JPY
|20400.65000 VUV
|30000 JPY
|24480.78000 VUV