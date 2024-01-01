Vanuatu vatusundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile VUV → BTN çevirin

1.000 vuv
682,46 btn

1.00000 VUV = 0.68246 BTN

01:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0765589.35691.451141.653310.9480118.3623
1 GBP1.1691111.25865104.4721.69661.932961.1083321.4683
1 USD0.92890.794502183.0031.347951.535740.8806517.0566
1 INR0.01119110.009571970.012047810.01623980.01850230.01060990.205494

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Vanuatu vatusundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Bhutan Ngultrumu
1 VUV0.68246 BTN
5 VUV3.41230 BTN
10 VUV6.82459 BTN
20 VUV13.64918 BTN
50 VUV34.12295 BTN
100 VUV68.24590 BTN
250 VUV170.61475 BTN
500 VUV341.22950 BTN
1000 VUV682.45900 BTN
2000 VUV1364.91800 BTN
5000 VUV3412.29500 BTN
10000 VUV6824.59000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Vanuatu Vatusu
1 BTN1.46529 VUV
5 BTN7.32645 VUV
10 BTN14.65290 VUV
20 BTN29.30580 VUV
50 BTN73.26450 VUV
100 BTN146.52900 VUV
250 BTN366.32250 VUV
500 BTN732.64500 VUV
1000 BTN1465.29000 VUV
2000 BTN2930.58000 VUV
5000 BTN7326.45000 VUV
10000 BTN14652.90000 VUV