1 milyon Vietnam dongundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile VND → ZAR çevirin

1,000₫ VND = 0,0007057R ZAR

03:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 VND → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim0.93%-1.36%
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1 VND → ZAR istatistikleri

VND → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → ZAR kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

VND → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → ZAR kurundaki değişiklik -1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,851,40234,603154,195
1 AUD0,65210,6150,873906,7650,91422,559100,527
1 EUR1,0591,62511,4181.473,471,48536,658163,355
1 SGD0,7471,1460,70511.039,231,04725,855115,213

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Güney Afrika Randı
1000 VND0,70566 ZAR
2000 VND1,41132 ZAR
5000 VND3,52829 ZAR
10000 VND7,05658 ZAR
20000 VND14,11316 ZAR
50000 VND35,28290 ZAR
100000 VND70,56580 ZAR
200000 VND141,13160 ZAR
500000 VND352,82900 ZAR
1000000 VND705,65800 ZAR
2000000 VND1.411,31600 ZAR
5000000 VND3.528,29000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Vietnam Dongu
1 ZAR1.417,12000 VND
5 ZAR7.085,60000 VND
10 ZAR14.171,20000 VND
20 ZAR28.342,40000 VND
50 ZAR70.856,00000 VND
100 ZAR141.712,00000 VND
250 ZAR354.280,00000 VND
500 ZAR708.560,00000 VND
1000 ZAR1.417.120,00000 VND
2000 ZAR2.834.240,00000 VND
5000 ZAR7.085.600,00000 VND
10000 ZAR14.171.200,00000 VND