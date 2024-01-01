5.000.000 Vietnam dongundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile VND → XCD çevirin

1,000₫ VND = 0,0001063$ XCD

03:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → XCD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XCD
1 VND → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.95%-1.83%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → XCD istatistikleri

VND → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → XCD kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

VND → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → XCD kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,961,40234,608154,195
1 AUD0,65210,6150,872906,6970,91422,559100,512
1 EUR1,0591,62511,4181.473,651,48536,665163,36
1 SGD0,7471,1460,70511.039,351,04725,859115,217

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Doğu Karayip Doları
1000 VND0,10628 XCD
2000 VND0,21255 XCD
5000 VND0,53137 XCD
10000 VND1,06275 XCD
20000 VND2,12550 XCD
50000 VND5,31375 XCD
100000 VND10,62750 XCD
200000 VND21,25500 XCD
500000 VND53,13750 XCD
1000000 VND106,27500 XCD
2000000 VND212,55000 XCD
5000000 VND531,37500 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Vietnam Dongu
1 XCD9.409,56000 VND
5 XCD47.047,80000 VND
10 XCD94.095,60000 VND
20 XCD188.191,20000 VND
50 XCD470.478,00000 VND
100 XCD940.956,00000 VND
250 XCD2.352.390,00000 VND
500 XCD4.704.780,00000 VND
1000 XCD9.409.560,00000 VND
2000 XCD18.819.120,00000 VND
5000 XCD47.047.800,00000 VND
10000 XCD94.095.600,00000 VND