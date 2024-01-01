100 bin Vietnam dongundan Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile VND → TOP çevirin

1,000₫ VND = 0,00009319T$ TOP

03:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 VND → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.12%0.48%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → TOP istatistikleri

VND → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TOP kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

VND → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TOP kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,461,40134,628154,095
1 AUD0,65210,6150,872906,2320,91322,569100,431
1 EUR1,061,62611,4181.473,331,48536,691163,28
1 SGD0,7471,1460,70511.038,941,04725,873115,138

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tonga Pa'angası
1000 VND0,09319 TOP
2000 VND0,18637 TOP
5000 VND0,46594 TOP
10000 VND0,93187 TOP
20000 VND1,86375 TOP
50000 VND4,65936 TOP
100000 VND9,31873 TOP
200000 VND18,63746 TOP
500000 VND46,59365 TOP
1000000 VND93,18730 TOP
2000000 VND186,37460 TOP
5000000 VND465,93650 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Vietnam Dongu
1 TOP10.731,10000 VND
5 TOP53.655,50000 VND
10 TOP107.311,00000 VND
20 TOP214.622,00000 VND
50 TOP536.555,00000 VND
100 TOP1.073.110,00000 VND
250 TOP2.682.775,00000 VND
500 TOP5.365.550,00000 VND
1000 TOP10.731.100,00000 VND
2000 TOP21.462.200,00000 VND
5000 TOP53.655.500,00000 VND
10000 TOP107.311.000,00000 VND