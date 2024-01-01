Vietnam dongundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile VND → RSD çevirin

1.000 vnd
4,46 rsd

1.00000 VND = 0.00446 RSD

01:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.92891.34641333.111.3479536.125150.145
1 AUD0.6511510.6048490.876708868.0550.87771823.522897.7669
1 EUR1.076551.6533111.449471435.161.4511438.8904161.635
1 SGD0.7427211.140630.6899091990.1291.0011526.8308111.516

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sırp Dinarı
1 VND0.00446 RSD
5 VND0.02228 RSD
10 VND0.04456 RSD
20 VND0.08912 RSD
50 VND0.22281 RSD
100 VND0.44562 RSD
250 VND1.11404 RSD
500 VND2.22809 RSD
1000 VND4.45618 RSD
2000 VND8.91236 RSD
5000 VND22.28090 RSD
10000 VND44.56180 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Vietnam Dongu
1 RSD224.40800 VND
5 RSD1122.04000 VND
10 RSD2244.08000 VND
20 RSD4488.16000 VND
50 RSD11220.40000 VND
100 RSD22440.80000 VND
250 RSD56102.00000 VND
500 RSD112204.00000 VND
1000 RSD224408.00000 VND
2000 RSD448816.00000 VND
5000 RSD1122040.00000 VND
10000 RSD2244080.00000 VND