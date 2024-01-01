1 milyon Vietnam dongundan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile VND → PEN çevirin

1,000₫ VND = 0,0001495S/. PEN

03:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 VND → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0002
Değişim0.14%-0.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → PEN istatistikleri

VND → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → PEN kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

VND → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → PEN kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,871,40234,62154,105
1 AUD0,65110,6150,872906,1770,91322,539100,33
1 EUR1,0591,62711,4181.474,621,48536,678163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.039,61,04725,858115,103

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Peru Nuevo Solü
1000 VND0,14946 PEN
2000 VND0,29892 PEN
5000 VND0,74731 PEN
10000 VND1,49462 PEN
20000 VND2,98924 PEN
50000 VND7,47310 PEN
100000 VND14,94620 PEN
200000 VND29,89240 PEN
500000 VND74,73100 PEN
1000000 VND149,46200 PEN
2000000 VND298,92400 PEN
5000000 VND747,31000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Vietnam Dongu
1 PEN6.690,67000 VND
5 PEN33.453,35000 VND
10 PEN66.906,70000 VND
20 PEN133.813,40000 VND
50 PEN334.533,50000 VND
100 PEN669.067,00000 VND
250 PEN1.672.667,50000 VND
500 PEN3.345.335,00000 VND
1000 PEN6.690.670,00000 VND
2000 PEN13.381.340,00000 VND
5000 PEN33.453.350,00000 VND
10000 PEN66.906.700,00000 VND