5.000.000 Vietnam dongundan Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile VND → MWK çevirin

1,000₫ VND = 0,06819MK MWK

03:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MWK
1 VND → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06890,0707
Düşük0,06820,0682
Ortalama0,06840,0695
Değişim-1.09%-1.92%
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1 VND → MWK istatistikleri

VND → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0689, en düşük 0,0682 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0684 oldu. VND → MWK kurundaki değişiklik -1.09 değerindeydi.

VND → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0707, en düşük 0,0682 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0695 oldu. VND → MWK kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,331,40234,638154,06
1 AUD0,65110,6140,872906,1980,91322,544100,27
1 EUR1,0591,62711,4181.474,831,48536,69163,195
1 SGD0,7471,1470,70511.039,711,04725,865115,043

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Malavi Kvaçası
1000 VND68,19260 MWK
2000 VND136,38520 MWK
5000 VND340,96300 MWK
10000 VND681,92600 MWK
20000 VND1.363,85200 MWK
50000 VND3.409,63000 MWK
100000 VND6.819,26000 MWK
200000 VND13.638,52000 MWK
500000 VND34.096,30000 MWK
1000000 VND68.192,60000 MWK
2000000 VND136.385,20000 MWK
5000000 VND340.963,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Vietnam Dongu
1 MWK14,66440 VND
5 MWK73,32200 VND
10 MWK146,64400 VND
20 MWK293,28800 VND
50 MWK733,22000 VND
100 MWK1.466,44000 VND
250 MWK3.666,10000 VND
500 MWK7.332,20000 VND
1000 MWK14.664,40000 VND
2000 MWK29.328,80000 VND
5000 MWK73.322,00000 VND
10000 MWK146.644,00000 VND