Vietnam dongundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile VND → MOP çevirin

1.000 vnd
0,33 mop

1.00000 VND = 0.00033 MOP

01:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855541.076589.3521.451181.653360.9481418.3628
1 GBP1.1688511.2583104.4421.696251.932581.1082421.464
1 USD0.928950.794723183.00231.348051.535860.8807517.0579
1 INR0.01119170.009574710.012047910.01624110.01850390.01061120.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makau Patakası
1 VND0.00033 MOP
5 VND0.00165 MOP
10 VND0.00330 MOP
20 VND0.00660 MOP
50 VND0.01649 MOP
100 VND0.03299 MOP
250 VND0.08247 MOP
500 VND0.16493 MOP
1000 VND0.32986 MOP
2000 VND0.65972 MOP
5000 VND1.64930 MOP
10000 VND3.29860 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Vietnam Dongu
1 MOP3031.59000 VND
5 MOP15157.95000 VND
10 MOP30315.90000 VND
20 MOP60631.80000 VND
50 MOP151579.50000 VND
100 MOP303159.00000 VND
250 MOP757897.50000 VND
500 MOP1515795.00000 VND
1000 MOP3031590.00000 VND
2000 MOP6063180.00000 VND
5000 MOP15157950.00000 VND
10000 MOP30315900.00000 VND