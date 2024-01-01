5.000.000 Vietnam dongundan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile VND → LSL çevirin

1,000₫ VND = 0,0007070L LSL

02:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 VND → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim1.13%-1.17%
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1 VND → LSL istatistikleri

VND → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → LSL kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

VND → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → LSL kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,221,40234,644154,165
1 AUD0,65110,6140,872906,6380,91322,545100,323
1 EUR1,0591,62711,4181.475,421,48536,688163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.040,31,04725,868115,113

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Lesotho Lotisi
1000 VND0,70704 LSL
2000 VND1,41408 LSL
5000 VND3,53519 LSL
10000 VND7,07038 LSL
20000 VND14,14076 LSL
50000 VND35,35190 LSL
100000 VND70,70380 LSL
200000 VND141,40760 LSL
500000 VND353,51900 LSL
1000000 VND707,03800 LSL
2000000 VND1.414,07600 LSL
5000000 VND3.535,19000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Vietnam Dongu
1 LSL1.414,35000 VND
5 LSL7.071,75000 VND
10 LSL14.143,50000 VND
20 LSL28.287,00000 VND
50 LSL70.717,50000 VND
100 LSL141.435,00000 VND
250 LSL353.587,50000 VND
500 LSL707.175,00000 VND
1000 LSL1.414.350,00000 VND
2000 LSL2.828.700,00000 VND
5000 LSL7.071.750,00000 VND
10000 LSL14.143.500,00000 VND