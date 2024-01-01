5.000 Lesotho lotisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile LSL → VND çevirin
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|1 LSL → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.415,5100
|1.419,0900
|Düşük
|1.368,4500
|1.340,6400
|Ortalama
|1.392,2910
|1.386,0819
|Değişim
|1.39%
|1.04%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → VND istatistikleri
LSL → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.415,5100, en düşük 1.368,4500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.392,2910 oldu. LSL → VND kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.
LSL → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.419,0900, en düşük 1.340,6400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.386,0819 oldu. LSL → VND kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Vietnam Dongu
|1 LSL
|1.387,44000 VND
|5 LSL
|6.937,20000 VND
|10 LSL
|13.874,40000 VND
|20 LSL
|27.748,80000 VND
|50 LSL
|69.372,00000 VND
|100 LSL
|138.744,00000 VND
|250 LSL
|346.860,00000 VND
|500 LSL
|693.720,00000 VND
|1000 LSL
|1.387.440,00000 VND
|2000 LSL
|2.774.880,00000 VND
|5000 LSL
|6.937.200,00000 VND
|10000 LSL
|13.874.400,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Lesotho Lotisi
|1000 VND
|0,72075 LSL
|2000 VND
|1,44151 LSL
|5000 VND
|3,60376 LSL
|10000 VND
|7,20753 LSL
|20000 VND
|14,41506 LSL
|50000 VND
|36,03765 LSL
|100000 VND
|72,07530 LSL
|200000 VND
|144,15060 LSL
|500000 VND
|360,37650 LSL
|1000000 VND
|720,75300 LSL
|2000000 VND
|1.441,50600 LSL
|5000000 VND
|3.603,76500 LSL