20.000 Vietnam dongundan Guatemala quetzalına
Reel döviz kuru ile VND → GTQ çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → GTQ çevrim grafiği
1 VND = 0,00030 GTQ
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → GTQ
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0003
|0,0003
|Düşük
|0,0003
|0,0003
|Ortalama
|0,0003
|0,0003
|Değişim
|-1.10%
|-2.07%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GTQ istatistikleri
VND → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → GTQ kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.
VND → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → GTQ kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Guatemala Quetzalı
|1000 VND
|0,30387 GTQ
|2000 VND
|0,60774 GTQ
|5000 VND
|1,51935 GTQ
|10000 VND
|3,03870 GTQ
|20000 VND
|6,07740 GTQ
|50000 VND
|15,19350 GTQ
|100000 VND
|30,38700 GTQ
|200000 VND
|60,77400 GTQ
|500000 VND
|151,93500 GTQ
|1000000 VND
|303,87000 GTQ
|2000000 VND
|607,74000 GTQ
|5000000 VND
|1.519,35000 GTQ
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Vietnam Dongu
|1 GTQ
|3.290,88000 VND
|5 GTQ
|16.454,40000 VND
|10 GTQ
|32.908,80000 VND
|20 GTQ
|65.817,60000 VND
|50 GTQ
|164.544,00000 VND
|100 GTQ
|329.088,00000 VND
|250 GTQ
|822.720,00000 VND
|500 GTQ
|1.645.440,00000 VND
|1000 GTQ
|3.290.880,00000 VND
|2000 GTQ
|6.581.760,00000 VND
|5000 GTQ
|16.454.400,00000 VND
|10000 GTQ
|32.908.800,00000 VND