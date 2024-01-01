20.000 Vietnam dongundan Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile VND → GTQ çevirin

1,000₫ VND = 0,0003039Q GTQ

02:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 VND → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-1.10%-2.07%
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1 VND → GTQ istatistikleri

VND → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → GTQ kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

VND → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → GTQ kurundaki değişiklik -2.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,361,40234,663154,235
1 AUD0,65110,6150,871906,7990,91322,558100,376
1 EUR1,0591,62711,4181.475,51,48536,706163,33
1 SGD0,7471,1480,70511.040,561,04725,886115,182

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Guatemala Quetzalı
1000 VND0,30387 GTQ
2000 VND0,60774 GTQ
5000 VND1,51935 GTQ
10000 VND3,03870 GTQ
20000 VND6,07740 GTQ
50000 VND15,19350 GTQ
100000 VND30,38700 GTQ
200000 VND60,77400 GTQ
500000 VND151,93500 GTQ
1000000 VND303,87000 GTQ
2000000 VND607,74000 GTQ
5000000 VND1.519,35000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Vietnam Dongu
1 GTQ3.290,88000 VND
5 GTQ16.454,40000 VND
10 GTQ32.908,80000 VND
20 GTQ65.817,60000 VND
50 GTQ164.544,00000 VND
100 GTQ329.088,00000 VND
250 GTQ822.720,00000 VND
500 GTQ1.645.440,00000 VND
1000 GTQ3.290.880,00000 VND
2000 GTQ6.581.760,00000 VND
5000 GTQ16.454.400,00000 VND
10000 GTQ32.908.800,00000 VND