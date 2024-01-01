2.000.000 Vietnam dongundan Cebelitarık lirasına
Reel döviz kuru ile VND → GIP çevirin
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VND → GIP çevrim grafiği
1 VND = 0,00003 GIP
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|1 VND → GIP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0000
|0,0000
|Düşük
|0,0000
|0,0000
|Ortalama
|0,0000
|0,0000
|Değişim
|2.06%
|1.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GIP istatistikleri
VND → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → GIP kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.
VND → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → GIP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cebelitarık Lirası
|1000 VND
|0,03107 GIP
|2000 VND
|0,06214 GIP
|5000 VND
|0,15536 GIP
|10000 VND
|0,31071 GIP
|20000 VND
|0,62142 GIP
|50000 VND
|1,55356 GIP
|100000 VND
|3,10712 GIP
|200000 VND
|6,21424 GIP
|500000 VND
|15,53560 GIP
|1000000 VND
|31,07120 GIP
|2000000 VND
|62,14240 GIP
|5000000 VND
|155,35600 GIP
|Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Vietnam Dongu
|1 GIP
|32.184,10000 VND
|5 GIP
|160.920,50000 VND
|10 GIP
|321.841,00000 VND
|20 GIP
|643.682,00000 VND
|50 GIP
|1.609.205,00000 VND
|100 GIP
|3.218.410,00000 VND
|250 GIP
|8.046.025,00000 VND
|500 GIP
|16.092.050,00000 VND
|1000 GIP
|32.184.100,00000 VND
|2000 GIP
|64.368.200,00000 VND
|5000 GIP
|160.920.500,00000 VND
|10000 GIP
|321.841.000,00000 VND