Vietnam dongundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile VND → CHF çevirin

1.000 vnd
0,04 chf

1.00000 VND = 0.00004 CHF

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855441.0765589.35881.451351.653560.9481518.3641
1 GBP1.1689911.25845104.4571.696581.932951.1083821.467
1 USD0.928950.794628183.00481.348151.535980.880817.0583
1 INR0.01119080.009573280.012047510.01624180.01850470.01061140.20551

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Vietnam dongundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / İsviçre Frangı
1 VND0.00004 CHF
5 VND0.00018 CHF
10 VND0.00036 CHF
20 VND0.00072 CHF
50 VND0.00180 CHF
100 VND0.00361 CHF
250 VND0.00902 CHF
500 VND0.01803 CHF
1000 VND0.03607 CHF
2000 VND0.07213 CHF
5000 VND0.18033 CHF
10000 VND0.36065 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vietnam Dongu
1 CHF27727.60000 VND
5 CHF138638.00000 VND
10 CHF277276.00000 VND
20 CHF554552.00000 VND
50 CHF1386380.00000 VND
100 CHF2772760.00000 VND
250 CHF6931900.00000 VND
500 CHF13863800.00000 VND
1000 CHF27727600.00000 VND
2000 CHF55455200.00000 VND
5000 CHF138638000.00000 VND
10000 CHF277276000.00000 VND