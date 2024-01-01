VND - CHF Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

İsviçre frangı

İsviçre frangı

İsviçre frangı, İsviçre'nin para birimidir. İsviçre frangı popüler olarak euro ile takas edilir. Frank "Fr" veya "SFr" veya "FS" şeklinde gösterilir ve para birimi kodu CHF'dir. İsviçre frangı itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İsviçre frangı Almanya'da 'franken', Fransızca ve Romanşça'da 'franc' ve İtalyanca'da franco olarak...



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