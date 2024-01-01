Vietnam dongundan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile VND → BZD çevirin

1.000 vnd
0,08 bzd

1.00000 VND = 0.00008 BZD

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855471.0764589.35171.451221.653280.94808518.3621
1 GBP1.1689511.25835104.451.696441.932651.1082621.4649
1 USD0.928950.794691183.00591.348151.535860.8807517.058
1 INR0.01119170.009573920.012047310.01624160.01850310.01061070.205503

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Belize Doları
1 VND0.00008 BZD
5 VND0.00041 BZD
10 VND0.00082 BZD
20 VND0.00164 BZD
50 VND0.00409 BZD
100 VND0.00819 BZD
250 VND0.02047 BZD
500 VND0.04095 BZD
1000 VND0.08189 BZD
2000 VND0.16378 BZD
5000 VND0.40946 BZD
10000 VND0.81892 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Vietnam Dongu
1 BZD12211.30000 VND
5 BZD61056.50000 VND
10 BZD122113.00000 VND
20 BZD244226.00000 VND
50 BZD610565.00000 VND
100 BZD1221130.00000 VND
250 BZD3052825.00000 VND
500 BZD6105650.00000 VND
1000 BZD12211300.00000 VND
2000 BZD24422600.00000 VND
5000 BZD61056500.00000 VND
10000 BZD122113000.00000 VND