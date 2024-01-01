1 milyon Vietnam dongundan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile VND → BMD çevirin

1,000₫ VND = 0,00003939$ BMD

01:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BMD
1 VND → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.88%-1.77%
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1 VND → BMD istatistikleri

VND → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → BMD kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

VND → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → BMD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,711,40234,628154,175
1 AUD0,65110,6140,871906,0270,91222,527100,299
1 EUR1,0591,62811,4181.475,091,48536,676163,295
1 SGD0,7471,1480,70511.040,151,04725,862115,146

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bermuda Doları
1000 VND0,03939 BMD
2000 VND0,07878 BMD
5000 VND0,19694 BMD
10000 VND0,39389 BMD
20000 VND0,78777 BMD
50000 VND1,96942 BMD
100000 VND3,93885 BMD
200000 VND7,87770 BMD
500000 VND19,69425 BMD
1000000 VND39,38850 BMD
2000000 VND78,77700 BMD
5000000 VND196,94250 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Vietnam Dongu
1 BMD25.388,10000 VND
5 BMD126.940,50000 VND
10 BMD253.881,00000 VND
20 BMD507.762,00000 VND
50 BMD1.269.405,00000 VND
100 BMD2.538.810,00000 VND
250 BMD6.347.025,00000 VND
500 BMD12.694.050,00000 VND
1000 BMD25.388.100,00000 VND
2000 BMD50.776.200,00000 VND
5000 BMD126.940.500,00000 VND
10000 BMD253.881.000,00000 VND