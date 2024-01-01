2.000.000 Vietnam dongundan Aruba florinine
Reel döviz kuru ile VND → AWG çevirin
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VND → AWG çevrim grafiği
1 VND = 0,00007 AWG
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|1 VND → AWG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|-0.88%
|-1.77%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → AWG istatistikleri
VND → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AWG kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.
VND → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AWG kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Aruba Florini
|1000 VND
|0,07050 AWG
|2000 VND
|0,14100 AWG
|5000 VND
|0,35251 AWG
|10000 VND
|0,70502 AWG
|20000 VND
|1,41004 AWG
|50000 VND
|3,52511 AWG
|100000 VND
|7,05021 AWG
|200000 VND
|14,10042 AWG
|500000 VND
|35,25105 AWG
|1000000 VND
|70,50210 AWG
|2000000 VND
|141,00420 AWG
|5000000 VND
|352,51050 AWG
|Çevrim kurları Aruba Florini / Vietnam Dongu
|1 AWG
|14.184,00000 VND
|5 AWG
|70.920,00000 VND
|10 AWG
|141.840,00000 VND
|20 AWG
|283.680,00000 VND
|50 AWG
|709.200,00000 VND
|100 AWG
|1.418.400,00000 VND
|250 AWG
|3.546.000,00000 VND
|500 AWG
|7.092.000,00000 VND
|1000 AWG
|14.184.000,00000 VND
|2000 AWG
|28.368.000,00000 VND
|5000 AWG
|70.920.000,00000 VND
|10000 AWG
|141.840.000,00000 VND