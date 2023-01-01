1 Özbekistan somundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile UZS → INR çevirin

1 uzs
0,01 inr

1.00000 UZS = 0.00680 INR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → INR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 INR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Hindistan Rupisi
1 UZS0.00680 INR
5 UZS0.03402 INR
10 UZS0.06803 INR
20 UZS0.13607 INR
50 UZS0.34017 INR
100 UZS0.68034 INR
250 UZS1.70084 INR
500 UZS3.40168 INR
1000 UZS6.80336 INR
2000 UZS13.60672 INR
5000 UZS34.01680 INR
10000 UZS68.03360 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Özbekistan Somu
1 INR146.98600 UZS
5 INR734.93000 UZS
10 INR1469.86000 UZS
20 INR2939.72000 UZS
50 INR7349.30000 UZS
100 INR14698.60000 UZS
250 INR36746.50000 UZS
500 INR73493.00000 UZS
1000 INR146986.00000 UZS
2000 INR293972.00000 UZS
5000 INR734930.00000 UZS
10000 INR1469860.00000 UZS