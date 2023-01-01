bin Özbekistan somundan Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile UZS → EGP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mısır Lirası / Özbekistan Somu
|1 EGP
|394.98400 UZS
|5 EGP
|1974.92000 UZS
|10 EGP
|3949.84000 UZS
|20 EGP
|7899.68000 UZS
|50 EGP
|19749.20000 UZS
|100 EGP
|39498.40000 UZS
|250 EGP
|98746.00000 UZS
|500 EGP
|197492.00000 UZS
|1000 EGP
|394984.00000 UZS
|2000 EGP
|789968.00000 UZS
|5000 EGP
|1974920.00000 UZS
|10000 EGP
|3949840.00000 UZS