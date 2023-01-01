1 Özbekistan somundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile UZS → EGP çevirin

1 uzs
0,00 egp

1.00000 UZS = 0.00253 EGP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UZS → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Mısır Lirası
1 UZS0.00253 EGP
5 UZS0.01266 EGP
10 UZS0.02532 EGP
20 UZS0.05063 EGP
50 UZS0.12659 EGP
100 UZS0.25318 EGP
250 UZS0.63294 EGP
500 UZS1.26588 EGP
1000 UZS2.53175 EGP
2000 UZS5.06350 EGP
5000 UZS12.65875 EGP
10000 UZS25.31750 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Özbekistan Somu
1 EGP394.98400 UZS
5 EGP1974.92000 UZS
10 EGP3949.84000 UZS
20 EGP7899.68000 UZS
50 EGP19749.20000 UZS
100 EGP39498.40000 UZS
250 EGP98746.00000 UZS
500 EGP197492.00000 UZS
1000 EGP394984.00000 UZS
2000 EGP789968.00000 UZS
5000 EGP1974920.00000 UZS
10000 EGP3949840.00000 UZS