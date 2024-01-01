1 Mısır lirasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile EGP → UZS çevirin

1,000E£ EGP = 259,5so'm UZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 EGP → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek263,4840264,3350
Düşük258,0360258,0360
Ortalama261,4616261,8780
Değişim-1.48%0.16%
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1 EGP → UZS istatistikleri

EGP → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 263,4840, en düşük 258,0360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 261,4616 oldu. EGP → UZS kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

EGP → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 264,3350, en düşük 258,0360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 261,8780 oldu. EGP → UZS kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Özbekistan Somu
1 EGP259,51600 UZS
5 EGP1.297,58000 UZS
10 EGP2.595,16000 UZS
20 EGP5.190,32000 UZS
50 EGP12.975,80000 UZS
100 EGP25.951,60000 UZS
250 EGP64.879,00000 UZS
500 EGP129.758,00000 UZS
1000 EGP259.516,00000 UZS
2000 EGP519.032,00000 UZS
5000 EGP1.297.580,00000 UZS
10000 EGP2.595.160,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Mısır Lirası
1 UZS0,00385 EGP
5 UZS0,01927 EGP
10 UZS0,03853 EGP
20 UZS0,07707 EGP
50 UZS0,19267 EGP
100 UZS0,38533 EGP
250 UZS0,96333 EGP
500 UZS1,92666 EGP
1000 UZS3,85332 EGP
2000 UZS7,70664 EGP
5000 UZS19,26660 EGP
10000 UZS38,53320 EGP