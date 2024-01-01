Uruguay pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile UYU → XOF çevirin

1.000 uyu
15.579 xof

1.00000 UYU = 15.57900 XOF

00:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554751.0764589.3551.450891.653030.9480718.3596
1 GBP1.1689411.25835104.4541.696071.932361.1082421.462
1 USD0.9290.794691183.0091.347851.535630.8807517.0557
1 INR0.01119130.009573560.012046910.01623740.01849950.01061030.205468

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Uruguay pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 UYU15.57900 XOF
5 UYU77.89500 XOF
10 UYU155.79000 XOF
20 UYU311.58000 XOF
50 UYU778.95000 XOF
100 UYU1557.90000 XOF
250 UYU3894.75000 XOF
500 UYU7789.50000 XOF
1000 UYU15579.00000 XOF
2000 UYU31158.00000 XOF
5000 UYU77895.00000 XOF
10000 UYU155790.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uruguay Pesosu
1 XOF0.06419 UYU
5 XOF0.32094 UYU
10 XOF0.64189 UYU
20 XOF1.28378 UYU
50 XOF3.20944 UYU
100 XOF6.41888 UYU
250 XOF16.04720 UYU
500 XOF32.09440 UYU
1000 XOF64.18880 UYU
2000 XOF128.37760 UYU
5000 XOF320.94400 UYU
10000 XOF641.88800 UYU