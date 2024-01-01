100 CFA Frangı BCEAO'dan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → UYU çevirin

1,000CFA XOF = 0,06917$U UYU

12:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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UYU
1 XOF → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06930,0719
Düşük0,06770,0677
Ortalama0,06870,0691
Değişim0.48%0.84%
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1 XOF → UYU istatistikleri

XOF → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0693, en düşük 0,0677 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0687 oldu. XOF → UYU kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

XOF → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0719, en düşük 0,0677 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0691 oldu. XOF → UYU kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6211,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,58
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,29

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uruguay Pesosu
1 XOF0,06917 UYU
5 XOF0,34584 UYU
10 XOF0,69168 UYU
20 XOF1,38335 UYU
50 XOF3,45838 UYU
100 XOF6,91676 UYU
250 XOF17,29190 UYU
500 XOF34,58380 UYU
1000 XOF69,16760 UYU
2000 XOF138,33520 UYU
5000 XOF345,83800 UYU
10000 XOF691,67600 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 UYU14,45760 XOF
5 UYU72,28800 XOF
10 UYU144,57600 XOF
20 UYU289,15200 XOF
50 UYU722,88000 XOF
100 UYU1.445,76000 XOF
250 UYU3.614,40000 XOF
500 UYU7.228,80000 XOF
1000 UYU14.457,60000 XOF
2000 UYU28.915,20000 XOF
5000 UYU72.288,00000 XOF
10000 UYU144.576,00000 XOF