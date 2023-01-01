10 bin Uruguay pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile UYU → XOF çevirin

10.000 uyu
161.315 xof

1.00000 UYU = 16.13150 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 UYU16.13150 XOF
5 UYU80.65750 XOF
10 UYU161.31500 XOF
20 UYU322.63000 XOF
50 UYU806.57500 XOF
100 UYU1613.15000 XOF
250 UYU4032.87500 XOF
500 UYU8065.75000 XOF
1000 UYU16131.50000 XOF
2000 UYU32263.00000 XOF
5000 UYU80657.50000 XOF
10000 UYU161315.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uruguay Pesosu
1 XOF0.06199 UYU
5 XOF0.30995 UYU
10 XOF0.61990 UYU
20 XOF1.23981 UYU
50 XOF3.09951 UYU
100 XOF6.19903 UYU
250 XOF15.49757 UYU
500 XOF30.99515 UYU
1000 XOF61.99030 UYU
2000 XOF123.98060 UYU
5000 XOF309.95150 UYU
10000 XOF619.90300 UYU