50 Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile UYU → TZS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Tanzanya Şilini
|1 UYU
|65.25410 TZS
|5 UYU
|326.27050 TZS
|10 UYU
|652.54100 TZS
|20 UYU
|1305.08200 TZS
|50 UYU
|3262.70500 TZS
|100 UYU
|6525.41000 TZS
|250 UYU
|16313.52500 TZS
|500 UYU
|32627.05000 TZS
|1000 UYU
|65254.10000 TZS
|2000 UYU
|130508.20000 TZS
|5000 UYU
|326270.50000 TZS
|10000 UYU
|652541.00000 TZS