50 уругвайских песо в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте UYU в TZS по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = tzs63,19 TZS

Среднерыночный курс в 09:44
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к TZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TZS
1 UYU в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий66,247967,5108
Низкий63,172763,1727
В среднем65,069665,9005
Изменение-3.71%-5.54%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к TZS

За последние 30 дней максимальный курс UYU к TZS составил 66,2479, а минимальный — 63,1727. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 65,0696. Изменение курса UYU к TZS в процентном соотношении составило -3.71.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к TZS составил 67,5108, а минимальный — 63,1727. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 65,9005. Изменение курса UYU к TZS в процентном соотношении составило -5.54.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к TZS

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0841,4871,6230,93821,681
1 GBP1,20711,289108,7551,7951,9591,13226,175
1 USD0,9370,776184,3881,3931,520,87920,31
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Танзанийский шиллинг
1 UYU63,18910 TZS
5 UYU315,94550 TZS
10 UYU631,89100 TZS
20 UYU1 263,78200 TZS
50 UYU3 159,45500 TZS
100 UYU6 318,91000 TZS
250 UYU15 797,27500 TZS
500 UYU31 594,55000 TZS
1000 UYU63 189,10000 TZS
2000 UYU126 378,20000 TZS
5000 UYU315 945,50000 TZS
10000 UYU631 891,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Уругвайское песо
1 TZS0,01583 UYU
5 TZS0,07913 UYU
10 TZS0,15825 UYU
20 TZS0,31651 UYU
50 TZS0,79128 UYU
100 TZS1,58255 UYU
250 TZS3,95638 UYU
500 TZS7,91275 UYU
1000 TZS15,82550 UYU
2000 TZS31,65100 UYU
5000 TZS79,12750 UYU
10000 TZS158,25500 UYU